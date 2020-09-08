Защита обжаловала приговор Михаилу Ефремову

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник обжаловал приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет за гибель человека в ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актера.

"Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу", - сказал он.

Во вторник Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.-0-

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы Суд удостоверился: Михаил Ефремов находился на водительском месте. Суд не нашел оснований доверять показаниям ряда свидетелей защиты, которые утверждали, что в автомобиле Михаила Ефремова мог находиться еще один человек.