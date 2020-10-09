Заседание парламента Кыргызстана пройдет 10 октября

9 октября, Бишкек /БЕЛТА-ТАСС/. Заседание кыргызского парламента пройдет 10 октября в государственной резиденции "Ала-Арча" под Бишкеком. Об этом сообщило в пятницу агентство АКИpress со ссылкой на вице-спикера законодательного органа республики Аиду Касымалиеву.

Она заявила, что в повестку дня заседания включены утверждение режима чрезвычайного положения и рассмотрение кандидатур на пост премьер-министра страны.

Во время волнений после парламентских выборов протестующие в Бишкеке разгромили здание парламента, в связи с чем депутатам в условиях беспорядков и давления со стороны групп демонстрантов каждый раз приходится искать новое место для проведения заседаний. По этой причине возникают сложности с обеспечением кворума.-0-