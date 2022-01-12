Заседание Совета Россия-НАТО: между сторонами остались серьезные разногласия

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам заседания Совета Россия - НАТО (СРН), которое состоялось в Брюсселе, между сторонами остались серьезные разногласия, в первую очередь касающиеся ситуации в Украине и вопросов европейской безопасности, сообщает ТАСС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что НАТО отказывается идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. "Все союзники едины в том, что касается главного принципа альянса: каждая страна вольна сама выбирать свой путь. Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов стать членом альянса", - отметил Столтенберг.

"Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и РФ, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены", - отметил Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг также заявил, что НАТО выразило готовность к встречам с представителями РФ для обсуждения разных тем, включая ограничения на ракетные вооружения в Европе, и видит заинтересованность в таком диалоге со стороны Москвы.

Кроме того, Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО заинтересовано в восстановлении работы своей миссии в Москве, а также российского дипломатического присутствия в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Заседание СРН стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры РФ и США прошли в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января. Российскую делегацию в Брюсселе возглавляют замглавы МИД РФ Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвуют первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, генсек альянса Йенс Столтенберг, постпреды 30 государств альянса в Брюсселе.-0-