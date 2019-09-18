Застреливший четырех человек в австралийском Дарвине не признал в суде свою вину

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бенджамин Гленн Хоффман, которого обвиняют в четырех убийствах, совершенных в отеле Palms в центральном районе австралийского города Дарвина, во время судебного заседания не признал свою вину, сообщает ТАСС.
Обвиняемый выступал в суде через видеосвязь. Он заявил, что невиновен и будет отстаивать свою правоту во время дальнейших слушаний. Следующее заседание по делу назначено на 11 декабря. До этого времени Хоффман будет оставаться под стражей.
Как сообщалось, 4 июня 45-летний Хоффман с ружьем ворвался в мотель Palms и открыл огонь по дверям гостиничных номеров, застрелив троих человек и ранив еще как минимум одного. Затем он покинул место происшествия и скрылся от полиции на окраине города, где вновь открыл огонь по прохожим, застрелив мужчину. Злоумышленнику были предъявлены обвинения в четырех убийствах, а также в нанесении тяжких телесных повреждения при отягчающих обстоятельствах.-0-