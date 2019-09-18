Застреливший четырех человек в австралийском Дарвине не признал в суде свою вину

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бенджамин Гленн Хоффман, которого обвиняют в четырех убийствах, совершенных в отеле Palms в центральном районе австралийского города Дарвина, во время судебного заседания не признал свою вину, сообщает ТАСС.

Вооруженный мужчина напал на мотель на севере Австралии, четыре человека погибли Полиция ведет расследование. Мотивы подозреваемого в нападении выясняются. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что инцидент не связан с терроризмом.

Обвиняемый выступал в суде через видеосвязь. Он заявил, что невиновен и будет отстаивать свою правоту во время дальнейших слушаний. Следующее заседание по делу назначено на 11 декабря. До этого времени Хоффман будет оставаться под стражей.

Как сообщалось, 4 июня 45-летний Хоффман с ружьем ворвался в мотель Palms и открыл огонь по дверям гостиничных номеров, застрелив троих человек и ранив еще как минимум одного. Затем он покинул место происшествия и скрылся от полиции на окраине города, где вновь открыл огонь по прохожим, застрелив мужчину. Злоумышленнику были предъявлены обвинения в четырех убийствах, а также в нанесении тяжких телесных повреждения при отягчающих обстоятельствах.-0-