Завершена расшифровка "черных ящиков" самолета, сгоревшего в аэропорту Шереметьево

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проинформировал, что завершил расшифровку двух бортовых самописцев самолета SSJ100, потерпевшего катастрофу в Шереметьево, и сейчас анализирует информацию, сообщает ТАСС.
Комиссией по расследованию в соответствии с российским законодательством в адрес Росавиации направлено донесение об авиационном происшествии.
В МАК подчеркнули, что техническая комиссия комитета взаимодействует с правительственной комиссией, созданной для расследования катастрофы, оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.-0-
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