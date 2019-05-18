Завершена расшифровка "черных ящиков" самолета, сгоревшего в аэропорту Шереметьево

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проинформировал, что завершил расшифровку двух бортовых самописцев самолета SSJ100, потерпевшего катастрофу в Шереметьево, и сейчас анализирует информацию, сообщает ТАСС.

Комиссией по расследованию в соответствии с российским законодательством в адрес Росавиации направлено донесение об авиационном происшествии.

В МАК подчеркнули, что техническая комиссия комитета взаимодействует с правительственной комиссией, созданной для расследования катастрофы, оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.-0-

Появились первые выводы расследования катастрофы SSJ-100 В настоящее время судмедэксперты устанавливают окончательные причины смерти погибших, еще нет результатов генетической экспертизы.

СК России назвал версии крушения самолета в аэропорту Шереметьево На данный момент изъяты черные ящики и взяты образцы топлива из баков авиалайнера.

Найдены черные ящики сгоревшего в Шереметьеве самолета Пока не уточняется, в каком состоянии находятся черные ящики и подлежат ли они расшифровке. Это станет понятно после их вскрытия.

В Шереметьеве закончились следственные действия В аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот". Жертвами катастрофы стал 41 человек, выжили 37 – четыре члена экипажа и 33 пассажира.