Завершена вторая фаза клинических исследований вакцины "Спутник Лайт"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая фаза клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" завершена, сообщают "Известия" со ссылкой на министра здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Завершена вторая фаза клинических исследований, и сейчас они направлены на экспертную оценку, в том числе завершена оценка вакцины, разработанной "Вектором", "ЭпиВакКорона" для использования лиц 60 лет и старше", - отметил глава Минздрава. Он добавил, что все данные переданы экспертам. Кроме того, отечественные ученные работают над вакциной для долгосрочного иммунитета.

28 февраля стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт".

Клинические испытания вакцины "Спутник Лайт" стартовали 18 февраля. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, иммунитет к COVID-19 после прививки данным препаратом начнет формироваться спустя неделю, а максимальное число антител появится через четыре недели после вакцинации. "Спутник Лайт" был создан специалистами института имени Гамалеи. Для формирования иммунитета от COVID-19 достаточно одной прививки.

Директор центра Александр Гинцбург подчеркнул, что препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как классический "Спутник V", также разработанный центром имени Гамалеи, позволяет приобрести иммунитет до двух лет.

В 2020 году центр Гамалеи создал первую в России и в мире вакцину против COVID-19 "Спутник V", она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. В феврале безопасность препарата подтвердил международный медицинский журнал The Lancet. Эффективность "Спутника V" оценена в 91,6%.-0-