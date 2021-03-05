Завершена вторая фаза клинических исследований вакцины "Спутник Лайт"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 5 марта 2021
Минск Облачно с прояснениями -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:45 Движение на пр.Независимости в Минске восстановлено Регионы
11:43 Совмин утвердил более 30 гигиенических нормативов Общество
11:39 Минская фирма уклонилась от уплаты свыше Br1,8 млн налогов, возбуждено уголовное дело Происшествия
11:34 Бегун проведет 6 марта прямую телефонную линию Общество
11:32 В Молодечно из-за аварии без тепла и горячей воды были 5 многоквартирных домов Общество
11:30 Сейшельские острова откроют границы для туристов с 25 марта В мире
11:28 До -12°С ожидается в Беларуси 6 марта Общество
11:28 ФОТОФАКТ: Руководители подразделений силового блока Витебщины поздравили женщин с 8 марта Регионы
11:26 Минсельхозпрод установил фиксированные цены на продукцию растениеводства для госнужд на 2021 год Экономика
11:24 В Клецком районе водитель автомобиля выехал на встречную полосу и погиб Происшествия
11:18 В России за сутки выявили 11 024 случая заражения COVID-19 В мире
11:10 Следователи в Могилеве устанавливают обстоятельства жестокого убийства Происшествия
11:08 Евсеев освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Минской области Президент
11:07 Серьезное ДТП на пр. Независимости в Минске - затор от ул. Сурганова в направлении МКАД Происшествия
11:07 РЕПОРТАЖ: Как корреспондент БЕЛТА на один день ушла в "Женский десант", и что из этого вышло Общество
11:04 Лукашенко: к концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством Президент
11:01 Беларусь попала в третью корзину жеребьевки женского Евробаскета Спорт
11:00 Израиль, Дания и Австрия объединились в фармакологический альянс В мире
10:56 В Солигорском районе из-за аварии без воды были 49 частных домов Регионы
10:52 Минчан просят сообщать в 115.бел, если доски объявлений в подъездах отсутствуют или не обновляются Регионы
10:43 В Осиповичском районе при пожаре в дачном доме погиб мужчина Происшествия
10:41 Лукашенко требует по-хозяйски подходить к развитию территории "Мотовело" Президент
10:35 ЕЭК повысила импортную пошлину на алюминиевую ленту для банок Экономика
10:34 Минсельхозпрод установил надбавки к ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения Экономика
10:26 ЕЭК обнулила ввозную пошлину на электроды для металлургии Экономика
10:23 Генпрокуратура направила в Литву просьбу о выдаче Тихановской Общество
10:23 Лукашенко посещает мотовелозавод Президент
10:22 Белорусы в январе-феврале купили валюты на $201,4 млн больше, чем продали Экономика
10:17 ЕЭК продлила на три года нулевую пошлину на суперабсорбенты для производства подгузников Экономика
10:10 ФОТОФАКТ: В Три ущелья пришла весна Калейдоскоп
Все новости
Все новости
В мире
05 марта 2021, 09:41

Завершена вторая фаза клинических исследований вакцины "Спутник Лайт"

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В России за сутки выявили 11 024 случая заражения COVID-19
Израиль, Дания и Австрия объединились в фармакологический альянс

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая фаза клинических исследований вакцины "Спутник Лайт" завершена, сообщают "Известия" со ссылкой на министра здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Завершена вторая фаза клинических исследований, и сейчас они направлены на экспертную оценку, в том числе завершена оценка вакцины, разработанной "Вектором", "ЭпиВакКорона" для использования лиц 60 лет и старше", - отметил глава Минздрава. Он добавил, что все данные переданы экспертам. Кроме того, отечественные ученные работают над вакциной для долгосрочного иммунитета.

28 февраля стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт".

Клинические испытания вакцины "Спутник Лайт" стартовали 18 февраля. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, иммунитет к COVID-19 после прививки данным препаратом начнет формироваться спустя неделю, а максимальное число антител появится через четыре недели после вакцинации. "Спутник Лайт" был создан специалистами института имени Гамалеи. Для формирования иммунитета от COVID-19 достаточно одной прививки.

Директор центра Александр Гинцбург подчеркнул, что препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как классический "Спутник V", также разработанный центром имени Гамалеи, позволяет приобрести иммунитет до двух лет.

В 2020 году центр Гамалеи создал первую в России и в мире вакцину против COVID-19 "Спутник V", она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. В феврале безопасность препарата подтвердил международный медицинский журнал The Lancet. Эффективность "Спутника V" оценена в 91,6%.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация Россия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото FOTODOM Сейшельские острова откроют границы для туристов с 25 марта
Фото ТАСС В России за сутки выявили 11 024 случая заражения COVID-19
Фото из архива Израиль, Дания и Австрия объединились в фармакологический альянс
Фото Depositphotos Около 25 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Тихом океане
Фото из архива "Аэрофлот" предложил ввести платную регистрацию в аэропорту
Фото Reuters В Бразилии ожидают получить первую партию "Спутника V" не раньше апреля
Главное
Во время посещения "Мотовело" Лукашенко требует по-хозяйски подходить к развитию территории "Мотовело"
Изменения в Трудовой кодекс, рост зарплат, партнерство с нанимателями - Минтруда о планах на год
РЕПОРТАЖ: Благодаря энтузиазму и вопреки обстоятельствам - куда и как "крутит педали" мотовелозавод
План по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен - Авраменко
Топ-новости
Генпрокуратура направила в Литву просьбу о выдаче Тихановской
Белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта
Евсеев освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Минской области
Совмин утвердил более 30 гигиенических нормативов
Бегун проведет 6 марта прямую телефонную линию
РЕПОРТАЖ: Как корреспондент БЕЛТА на один день ушла в "Женский десант", и что из этого вышло
Безбарьерная среда должна закладываться в проект капремонта по умолчанию - Дорохович
Минсельхозпрод установил надбавки к ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения
Женская сборная Беларуси заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Эксперты ЕС: Беларусь повысила безопасность БелАЭС в ключевых областях
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1174 пациента с COVID-19, выписаны 1273
Алешко: белорусы перестанут делиться на "ябатек" и "невероятных", когда научатся уважать друг друга
Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Дохе
Ассоциации врачей следует активнее участвовать в выработке клинических рекомендаций - Пиневич
Страны СНГ считают актуальным создание Комиссии по правам человека
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.