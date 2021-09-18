Завершено укрепление конструкции собора Нотр-Дам

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы по укреплению конструкции Собора Парижской Богоматери и обеспечению его безопасности завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на госучреждение, ответственное за реставрацию собора.

"Процесс обеспечения безопасности и укрепления собора, начатый 16 апреля 2019 года (на следующий день после пожара), успешно завершен в соответствии с установленным графиком", - подчеркнули в ведомстве. Первые реставрационные работы, согласно планам специалистов, начнутся предстоящей зимой.

Agence France-Presse пишет, что в ближайшее время должен быть объявлен тендер по выбору компаний, которые будут участвовать в восстановлении собора и очистке его стен и пола. В марте этого года стало известно, что архитекторы отобрали около тысячи вековых дубов во французских лесах для восстановления шпиля Нотр-Дама. Специалисты рассчитывают начать его реконструкцию осенью 2022 года.

Сильный пожар вспыхнул в соборе Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля. За несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал распоряжение отреставрировать Нотр-Дам в пятилетний срок. Однако в дальнейшем многие специалисты заявили, что выдержать столь короткий срок невозможно. Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове полагает, что на полное восстановление собора может потребоваться 15-20 лет.

Через два года Собору Парижской Богоматери исполнится 860 лет. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году.-0-