Завершилась российско-американская экспедиция по изучению изменений климата в Арктике

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российско-американская экспедиция NABOS-2021 по изучению изменений климата в Арктике завершилась сегодня: судно "Академик Трешников" прибыло в норвежский порт Киркенес. Ученые установили, что на формирование климата Арктики влияет прежде всего океан, а не атмосфера, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"С момента старта ученые ААНИИ отобрали более 9 тыс. проб воды и проанализировали их в лаборатории на борту судна. Океанографические и гидрохимические данные, полученные в этом году, дополнят базу данных экспедиций NABOS с 2002 года. Одним из выводов по результатам их анализа является то, что океан становится определяющей силой в формировании климата Арктики (ранее считалось, что главенствующая роль - у атмосферы. - Прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Судно за время экспедиции прошло более 6 тыс. морских миль. Исследователи трижды высаживались на дрейфующий лед, выполнили 26 глубоководных, 13 мелководных океанографических станций. Ранее сообщалось, что в рамках экспедиции были запланированы исследования в море Лаптевых, Восточно-Сибирском море, а также в глубоководной части Северного Ледовитого океана.

Ученые отметили последствия климатических изменений в Арктике: в 2002 году, когда начались экспедиции проекта NABOS, до района исследований приходилось добираться с помощью ледоколов. Теперь хватает мощностей судна ледового класса. "Океанское тепло постепенно поднимается к поверхности, что влечет за собой изменения гидрологического режима и, в том числе химического состава океана. В контексте климата можно уже говорить о "новой Арктике", - приводятся в сообщении слова начальника экспедиции Игоря Полякова.

Судно сейчас разгружается. Полярники отправятся домой уже завтра.-0-