Завершилось утверждение состава новой Еврокомиссии

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процедура утверждения нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен полностью завершена. Срок работы нынешнего состава - с 1 декабря 2019 года по 31 октября 2024 года. Об этом говорится в официальном заявлении Европейского совета, распространенном в Брюсселе 28 ноября, сообщает ТАСС.

С 1 декабря также сменится глава Европейского совета. Дональд Туск передаст дела экс-премьеру Бельгии Шарлю Мишелю, это назначение ЕС утвердил еще летом.

"Европейский совет сегодня назначил письменной процедурой новый состав Еврокомиссии на период с 1 декабря 2019 года по 31 октября 2024 года, что стало возможным после согласия Европейского парламента утвердить полный состав Еврокомиссии 27 ноября 2019 года", - говорится в заявлении.

Новым председателем Еврокомиссии стала Урсула фон дер Ляйен (Германия), новым верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности назначен Жозеп Боррель (Испания) - он также будет занимать пост одного из вице-председателей Еврокомиссии. Портфели заместителей фон дер Ляйен получили Франс Тиммерманс (Нидерланды), Маргрете Вестагер (Дания), Валдис Домбровскис (Латвия), Марош Шефчович (Словакия), Вера Юрова (Чехия), Дубравка Шуйца (Хорватия), Маргаритис Схинас (Греция). Из восьми заместителей пятеро (Тиммерманс, Вестагер, Домбровскис, Шефчович и Юрова) занимали ключевые посты в уходящей Еврокомиссии.

Великобритания, которая должна покинуть Евросоюз с 31 января 2020 года, не представила ЕС своего кандидата, хотя формально должна была это сделать - до момента выхода страна остается полноправным членом ЕС.

Еврокомиссия должна была начать работу с 1 ноября, но депутаты Европарламента отклонили в ходе слушаний кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов. Эти страны выдвинули новых комиссаров - венгерского дипломата Оливера Вaргейи, экс-министра экономики и финансов Франции Тьерри Бретона и европарламентария от Румынии Алину Вэлян.-0-