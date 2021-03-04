Завершился первый этап доклинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Мир-19"

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России завершило первый этап скрининговых доклинических испытаний своей вакцины против коронавируса "Мир-19", сообщает ТАСС.

"Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность), а также исследование по характеризации рекомбинантных антигенов относительно связывания с природными рецепторами и вируснейтрализующей активности антител, индуцированных данными антигенами, созданных прототипов вакцин на основе рекомбинантных белков", - следует из сообщения.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала о том, что доклинические испытания вакцины от коронавируса разработки ФМБА планируется завершить в первом квартале 2021 года, клинические испытания начнутся в июле 2021 года, уточнив, что первая и вторая фазы будут объединены, потому что это разрешается протоколом испытания вакцин.

Вакцина ФМБА воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и вызывает развитие иммунитета не через активацию антител, а на клеточном уровне. По словам Вероники Скворцовой, клеточный иммунитет может держаться от 13 до 17 лет.-0-