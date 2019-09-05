Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Подмосковье

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, под завалами находятся три человека. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Московской области.

Обрушение одного крыла пятиэтажного здания в поселке Новая Шурма произошло при его разборке рабочими. Площадь обрушения составляет 64 кв.м. На месте работают 50 человек и 17 единиц техники, ожидается прибытие кинологических расчетов.

"Существует угроза повторных обрушений", - сообщили в МЧС РФ.

"На данный момент на месте работают экстренные и оперативные службы, в том числе бригады скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. Проводится разбор завалов. Дополнительная информация уточняется", - рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.-0-