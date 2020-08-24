Здание обрушилось в Индии - под завалами десятки людей

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Махараштра обрушилось пятиэтажное здание. Под завалами могут находиться около 70 человек, сообщает индийская газета Hindustan Times.

Инцидент произошел около 18.00 по местному времени в городе Махад (округ Райгад).

На место происшествия направляются три команды спасателей Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF). На данный момент из-под завалов спасены 15 человек.

В доме, которому около 10 лет, 40 квартир. По словам очевидцев, несколько жителей сумели самостоятельно покинуть здание после того, как обрушились три верхних этажа.

Причины инцидента выясняются.-0-