Здоровая жизнь в Украине является самой короткой в Европе - исследование Lancet

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине самая короткая среди стран Европы ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet, собщает УНН .

По расчетам экспертов, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине составляет всего 61,7 года. По состоянию на 2019 год ожидаемая продолжительность жизни (здорового и нездорового) в Украине составила 73,8 года (78,3 года для женщин и 69 лет для мужчин).

Средний показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни для мира, по данным экспертов Lancet, составляет 63,5 года. При этом самую длинную ожидаемую продолжительность здоровой жизни среди европейских стран имеет Исландия (71,9 года). В Восточной Европе средний показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни равняется 62 годам. При этом в России она составляет 63,7 года, в Беларуси - 65 лет, в Грузии - 64,4, в Азербайджане - 63, в Казахстане - 63,1, в Кыргызстане - 64,9, в Таджикистане - 61,8, в Туркменистане - 62,7, в Узбекистане - 60,9, в Армении - 66,6.

Во время исследования эксперты проанализировали показатели рождаемости, смертности, миграции и численности населения 204 стран и территорий и выбранных субнациональных регионов с 1950-го по 2019 год.-0-