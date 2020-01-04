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04 января 2020, 21:51

"Зеленая зона" Багдада и авиабаза Эль-Баляд подверглись ракетному обстрелу в Ираке

Фото из архива AP Photo
Фото из архива AP Photo

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв раздался в так называемой зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

В "зеленой зоне" взорвались две ракеты типа "Катюша". Информация о пострадавших не приводится.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на иракские силовые структуры сообщил, что дополнительные подразделения армии и полиции направлены в качестве подкрепления в "зеленую зону".

Кроме того, по меньшей мере четыре ракеты упали на территории авиабазы Эль-Баляд в провинции Салах-эд-Дин к северу от иракской столицы, где расквартированы американские войска. По информации представителей иракской армии, жертв и разрушений нет.

Также поступила информация о минометном обстреле квартала Эль-Джадрийя в Багдаде, в результате которого пострадали пять человек.

Ранее официальный представитель главнокомандующего иракскими вооруженными силами генерал Абдель Карим Халаф сообщил, что Ирак принял решение ограничить присутствие американских сил на территории страны. Между тем после нападения иракских ополченцев на посольство США в Багдаде 31 декабря Вашингтон направил в город 750 морских пехотинцев для защиты американской дипмиссии.

Ситуация в Ираке резко обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим (провинция Анбар), как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Эти действия американцев вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка еще больше обострилась после того, как 3 января американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Американское оборонное ведомство утверждает, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.-0-

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"Мы конкретно не сообщаем о своих действиях. Как вы видели на прошлой неделе, мы будем привлекать к ответственности подконтрольные (Ирану. - Прим. ТАСС) силы", - сказал госсекретарь США.

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