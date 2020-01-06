"Зеленая зона" Багдада подверглась обстрелу

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум три человека пострадали в результате обстрела "Зеленой зоны" Багдада неподалеку от посольства США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

По его сведениям, в этом тщательно охраняемом районе иракской столицы разорвалось около пяти реактивных снарядов. Один из них упал на жилой дом напротив американской дипмиссии. На место прибыли машины скорой помощи, которые доставили раненых в близлежащие больницы.

Сообщается, что одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. В небо над столицей подняты вертолеты ВBС США.-0-