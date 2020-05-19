"Зеленая зона" в Багдаде подверглась ракетному обстрелу

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Зеленая зона" в столице Ирака Багдаде сегодня ранним утром подверглась ракетному обстрелу. Жертв и пострадавших нет, сообщает Синьхуа.

Как говорится в заявлении объединенного командования ВС Ирака, реактивный снаряд "Катюша" был запущен из восточной части Багдада. Он попал в пустое строение в "зеленой зоне". Здание было незначительно повреждено. Дополнительные детали не раскрываются.

Пока ни одна организация или лицо не взяли на себя ответственность за инцидент.

Иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что всего по этой части Багдада было выпущено две ракеты. Одна из них попала в крышу здания.

"Зеленая зона" - хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США. В последние месяцы зона неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, были пострадавшие и погибшие среди иракцев. 26 января по ней выпустили пять ракет: три из них упали непосредственно на территории посольства США, причем одна попала в здание столовой, где в тот момент шел ужин.-0-