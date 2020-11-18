"Зеленая зона" в Багдаде подверглась ракетному обстрелу - погиб ребенок

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате пуска ракет по "зеленой зоне" Багдада погиб ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иракский телеканал As Sumaria.

По имеющейся информации, по "зеленой зоне" иракской столицы было выпущено семь ракет. Пострадали пять человек, погибла девочка.

Вашингтон уже обвинил в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.

"Зеленая зона" Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.-0-