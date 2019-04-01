Зеленский и Порошенко сохраняют лидирующие позиции на выборах президента Украины

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22 часа по киевскому времени обработала 95.14% протоколов на очередных выборах Президента Украины, сообщает Укринформ.
Согласно подсчетам, Владимир Зеленский сохраняет лидерство – за него отдали голоса 30.23% избирателей.
За Петра Порошенко проголосовали 15.94%, Юлия Тимошенко набирает 13.40%, Юрий Бойко - 11.58%, Анатолий Гриценко – 6.96%, Игорь Смешко – 6.02%, Олег Ляшко – 5.47%.-0-
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