Зеленский и Порошенко сохраняют лидирующие позиции на выборах президента Украины

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22 часа по киевскому времени обработала 95.14% протоколов на очередных выборах Президента Украины, сообщает Укринформ.

Согласно подсчетам, Владимир Зеленский сохраняет лидерство – за него отдали голоса 30.23% избирателей.

За Петра Порошенко проголосовали 15.94%, Юлия Тимошенко набирает 13.40%, Юрий Бойко - 11.58%, Анатолий Гриценко – 6.96%, Игорь Смешко – 6.02%, Олег Ляшко – 5.47%.-0-