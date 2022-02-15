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15 февраля 2022, 10:11

Зеленский: муссируемая в СМИ тема военного вторжения сеет панику и отпугивает инвесторов

Владимир Зеленский. Фото ТАСС
Владимир Зеленский. Фото ТАСС

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский в своем новом видеообращении к украинцам заявил, что некие враги через средства массовой информации сеют среди украинцев панику и отпугивают инвесторов из страны. Он не конкретизировал, что это за враги, но из контекста понятно, что речь о западных медиа, сообщает украинское издание "Страна".

"Нас пугают большой войной и в который раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. С нами системно ведут войну на всех фронтах… На информационном фронте стремятся посеять панику среди нас, среди граждан Украины, среди инвесторов с помощью СМИ", - сказал Владимир Зеленский.

Между тем очевидно, что главные сеятели паники - это западные СМИ, которые как раз в последние дни и назначают даты "вторжения". Вместе с тем Россия методично опровергает планы нападения на Украину, отмечает издание.

Также Владимир Зеленский призвал всех госслужащих и депутатов, которые уехали из страны, вернуться в Украину в течение 24 часов.

"Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и к своей стране", - призвал Владимир Зеленский.

В Украине сегодня наблюдается самая тревожная ситуация за последние 5-6 лет - с того момента, как были подписаны вторые минские соглашения. На минувшей неделе Запад начал поднимать ставки в истории с "вторжением России", в которое не верит ни Киев, ни Москва. США объявили, что Россия нападет уже 16 февраля, и начали эвакуировать своих граждан. За ними последовали десятки других стран. Также из украинской столицы начали уезжать посольства, а из других городов - консульства.

Это вызвало взрыв международной паники вокруг Украины. Авиакомпании начали останавливать полеты в Украину, Верховная рада 14 февраля инициировала экстренное заседание СНБО, а в Киеве побывал канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что нужно принимать законы по "Минску-2".-0-

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