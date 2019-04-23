Зеленский на выборах президента Украины получил 73,22% голосов

23 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов во втором туре выборов президента Украины, который проводился 21 апреля. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны по итогам обработки 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий.
За оппонента Владимира Зеленского, бывшего президента Украины Петра Порошенко, голоса отдали 24,45% избирателей.
Всего участие в голосовании приняли 18 млн 491 тыс. 840 избирателей. Явка составила 62,07%.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.349 BYN
|2.345 BYN
|2.348 BYN
|USD
|2.0884 BYN
|2.087 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.2751 BYN
|3.27 BYN
|3.279 BYN