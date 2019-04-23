Зеленский на выборах президента Украины получил 73,22% голосов

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - говорится в поздравлении.