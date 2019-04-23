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Зеленский на выборах президента Украины получил 73,22% голосов

В мире 23.04.2019 | 18:01
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото УКРИНФОРМ
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото УКРИНФОРМ

23 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов во втором туре выборов президента Украины, который проводился 21 апреля. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны по итогам обработки 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий.

За оппонента Владимира Зеленского, бывшего президента Украины Петра Порошенко, голоса отдали 24,45% избирателей.

Всего участие в голосовании приняли 18 млн 491 тыс. 840 избирателей. Явка составила 62,07%.-0-

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"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - говорится в поздравлении.

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Теги
выборы, Порошенко, Украина
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