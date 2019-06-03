Зеленский назначил Кучму представителем Украины в ТКГ

3 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Леонид Кучма будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по ситуации на востоке Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве.

"У нас есть общая позиция - это возобновление переговоров по поводу Донбасса в "нормандском формате", разблокировка минского процесса", - отметил Владимир Зеленский.

Он также сообщил, что следующее заседание ТКГ состоится 5 июня в Минске.-0-