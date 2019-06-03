Зеленский назначил Кучму представителем Украины в ТКГ

3 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Леонид Кучма будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по ситуации на востоке Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве.
"У нас есть общая позиция - это возобновление переговоров по поводу Донбасса в "нормандском формате", разблокировка минского процесса", - отметил Владимир Зеленский.
Он также сообщил, что следующее заседание ТКГ состоится 5 июня в Минске.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3474 BYN
|2.346 BYN
|2.348 BYN
|USD
|2.101 BYN
|2.099 BYN
|2.101 BYN
|RUB
|3.2116 BYN
|3.208 BYN
|3.215 BYN