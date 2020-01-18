18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщает Укринформ.

"Президент Владимир Зеленский рассмотрел обращение Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра и решил дать шанс правительству, поручив выполнить ряд задач", - пишет Укринформ.

Как сообщалось, Алексей Гончарук 17 января объявил, что написал заявление об отставке и передал его Президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады. Он возглавляет украинское правительство с 29 августа 2019 года. Ранее был заместителем руководителя офиса президента.-0-

Премьер-министр Украины подал заявление об отставке "Чтобы убрать какие-либо сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - говорится в сообщении.