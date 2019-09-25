Зеленский обсудил с Меркель подготовку к встрече в нормандском формате

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки" обсудили на полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Сообщается, что Зеленский проинформировал Меркель о ситуации в Донбассе, в частности, о ходе работ по восстановлению моста в Станице Луганской. Президент Украины в очередной раз отметил, что страна последовательно выполняет свои обязательства в рамках урегулирования конфликта в Донбассе, используя для этого политико-дипломатические механизмы.

Ангела Меркель подтвердила неизменность позиции Германии в поддержке Украины. Она подчеркнула необходимость тщательной подготовки встречи в нормандском формате для достижения эффективных результатов.-0-