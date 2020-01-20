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20 января 2020, 20:05

Зеленский обсудил со спецпредставителем Ирана передачу черных ящиков сбитого украинского самолета

Во время встречи. Фото сайта главы Украины
Во время встречи. Фото сайта главы Украины

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами передачу Украине бортовых самописцев сбитого под Тегераном самолета. Об этом сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для расшифровки бортовых самописцев. Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с возможностями Украины по расшифровке. Стороны согласились, что все фрагменты самолета, сохранившиеся после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Во время встречи также обсуждались вопросы компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создание совместной следственной группы.

"Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, - это справедливость. А справедливость заключается в правде. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Как отметил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, необходимо обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.

Стороны выразили соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и Ирана.-0-

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авиакатастрофа Зеленский Иран Украина
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