Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады, передает украинское информагентство
Также документом назначены внеочередные выборы в Верховную раду на 21 июля 2019 года. Кабинету министров поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов в ВР.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая в своей инаугурационной речи после принесения присяги объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.-0-
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