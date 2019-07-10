Зеленский подписал указ о создании зеленого коридора для туристов в зоне ЧАЭС

10 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым снимаются предыдущие запреты в части посещения зоны отчуждения, а также создается зеленый коридор для туристов. Об этом он заявил во время рабочей поездки на ЧАЭС, сообщается в Тwitter главы государства.
"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Для начала мы создадим зеленый коридор для туристов и уберем предпосылки для коррупции", - отметил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что нужно показать Чернобыль миру - ученым, экологам, историкам и туристам.-0-
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