Зеленский подписал закон о призыве резервистов без мобилизации

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" № 1357-ІХ, который Верховная рада приняла 30 марта 2021 года по инициативе главы государства. "Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных Сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации", - пояснили в ОП.

Как рассказали в пресс-службе, это позволит "оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства". В частности, закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачисленных в военный оперативный резерв.

Также вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период и от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

Подписанный президентом закон Украины также реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления. В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки, упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.-0-