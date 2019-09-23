Зеленский подписал закон об импичменте президента

23 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особой процедуре отстранения главы государства с его поста. Такая информация опубликована на сайте Верховной рады.

Законопроект, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, был принял 10 сентября Верховной радой Украины.

Согласно документу Верховная рада может устранить президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава. После принятия решения об обвинении президента Верховная рада будет обращаться в Конституционный суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента с поста в порядке импичмента) и Верховный суд (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления).

Предполагается, что решение об импичменте будет считаться принятым, если за него проголосуют не менее трех четвертей народных депутатов конституционного состава Верховной рады. В случае непринятия депутатами постановления об импичменте председательствующий от имени парламента должен извиниться перед президентом.-0-