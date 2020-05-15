Зеленский подписал закон об обязательном тестировании граждан Украины на коронавирус

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обязательном тестировании всех лиц с признаками коронавирусной болезни, контактировавших с больными COVID-19, а также задействованных в мероприятиях по противодействию коронавирусу медиков и правоохранителей. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Документ вводит изменения в законодательство, которые будут действовать во время установленного карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены. Так, закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с больными COVID-19, на работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других людей, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусной инфекцией.

Закон также предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории, с учетом ограничений в отношении такого привлечения.

Для повышения социальной защиты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся в самоизоляции, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа. Если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, то им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

По данным Минздрава Украины на утро пятницы, число зараженных коронавирусом за сутки возросло на 483 человека, всего в стране за время пандемии зафиксировано более 17 тыс. заболевших. При этом за минувшие сутки проведено рекордное количество тестов на коронавирус - 8 996. Из них 5,3% дали положительный результат. За все время пандемии на Украине проведено 211 614 исследований, доля положительных результатов составила 8,2%. Охват тестирования в стране составляет 0,5% от населения.-0-