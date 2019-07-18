Зеленский поручил МИД упростить предоставление украинского гражданства

18 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм получения второго гражданства этническим украинцам из диаспоры, сообщили в Офисе президента Украины.
"Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины, - говорится в сообщении. - Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах".
По украинскому законодательству второе гражданство сейчас запрещено.-0-
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