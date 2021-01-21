Зеленский поручил создать комиссию для расследования пожара в доме престарелых в Харькове

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно создать государственную комиссию для расследования причин пожара в доме престарелых в Харькове, сообщает ТАСС.

"Поручаю кабинету министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем", - написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент Украины также поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в кратчайшие сроки установить причины и виновников трагедии.

Как сообщалось, в Харькове на ул. Нижняя Гиевская в двухэтажном жилом доме, переоборудованном для престарелых, возник пожар на втором этаже. По последним данным, 15 человек погибли, 9 пострадали. Событие квалифицировано как ЧС государственного уровня.-0-