Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

8 июля, Киев /БЕЛТА - ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.
"Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить... - сказал Зеленский сегодня в видеообращении на Facebook. - Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон".
"Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске", - добавил Владимир Зеленский.-0-
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