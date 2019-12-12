Зеленский рассчитывает на установление заказчика убийства Шеремета

12 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за задержание подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и заявил, что рассчитывает на установление заказчика преступления.

Задержаны подозреваемые по делу об убийстве Шеремета Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

"Возможные убийцы сегодня были задержаны, я уверен, очень много ответов мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос: кто заказчик? Я уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз", - сказал Владимир Зеленский.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Сегодня стало известно, что по подозрению в его убийстве задержаны пять человек: супруги Инна и Владислав Грищенко, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, а также медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь.-0-