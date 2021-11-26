Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 26 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:02 "Подстегнуть" иммунитет: кому, когда и зачем нужна бустерная вакцинация Общество
14:56 Три представителя Беларуси вошли в состав постоянных комиссий ЕОК Спорт
14:50 Зеленский считает правильным импорт электроэнергии из Беларуси в случае ее нехватки В мире
14:49 Курленко: Минская область в этом году сохранит положительное сальдо во внешней торговле Регионы
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1729 пациентов с COVID-19, выписаны 2183 Общество
14:39 Правоохранители задержали в Могилеве наркодилеров с 0,5 кг психотропа Происшествия
14:36 Рыженков: крупным предприятиям необходимо приходить в малые города со своими производствами Регионы
14:28 Брестский предприниматель уплатил крупный штраф за расчеты в валюте Происшествия
14:22 Представитель курдской общины: люди в восторге от визита Президента в ТЛЦ Общество
14:21 Матвиенко: ЕС надо принять политические решения для нормализации ситуации с беженцами В мире
14:20 Подписан акт о готовности инженерно-технических сооружений физзащиты энергоблока №2 БелАЭС к эксплуатации Экономика
14:19 Лукашенко: Беларусь не хочет никакой войны и противостояния в центре Европы Президент
14:08 Сиренко: на конкурс "Мост дружбы" подавались серьезные произведения с глубоким внутренним содержанием Культура
14:00 Лукашенко о скудности поступлений с Запада на беженцев: думают, через кого перечислить, чтобы украсть половину Президент
13:59 На МКАД столкнулись три автомобиля Происшествия
13:58 Минобороны: на польско-белорусскую границу прибывают иностранные военные контингенты Общество
13:51 Рачков: ЕС необходимо искать развязку ситуации на границе во взаимодействии с Беларусью Политика
13:41 Лукашенко о перехваченном сообщении: западным политикам запретили говорить с журналистами о беженцах на границе Президент
13:39 В СНГ подготовили проект концепции научно-технического сотрудничества Общество
13:32 Кочанова: Беларусь неправомерно обвиняют в создании миграционного кризиса Общество
13:29 В НОК Беларуси прошел международный студенческий олимпийский форум Спорт
13:27 Беженец: после выступления Президента Беларуси появилась надежда на положительный исход Общество
13:24 Лукашенко отвергает заявления, что Беларуси выгоден кризис с беженцами Президент
13:22 Ремонт домов, обустройство дворовых территорий: Рыженков провел прием граждан в Славгороде Общество
13:16 Доллар и евро на торгах 26 ноября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:14 Гуманитарный груз от ВОЗ прибыл в Беларусь Общество
13:14 Беженка в ТЛЦ: Европа, считающая себя демократической, не дала нам ни одного шанса Политика
13:12 Эксперты о приезде Президента к беженцам на границу: очень мощный ход Общество
13:05 Лукашенко: Европе войнушка очередная и конфликты не нужны, это надо американцам Президент
13:04 Участников из 10 стран ожидают на экономическом форуме в Витебске Регионы
Все новости
Все новости
В мире
26 ноября 2021, 14:50

Зеленский считает правильным импорт электроэнергии из Беларуси в случае ее нехватки

Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает правильным принимать решение об импорте электроэнергии из Беларуси, если государству ее не будет хватать, сообщает ТАСС.

"Если у нас не хватает электричества, мы должны импортировать электроэнергию. А вы (некоторые украинские телеканалы. - Прим. ТАСС) показываете, что нельзя импортировать электроэнергию из Беларуси. Как нельзя? А если не будет хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь из России не идет", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что у государства нет другого выхода, как покупать электроэнергию у Беларуси, а также обвинил украинские СМИ в медиавойне по этому вопросу.

В Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Беларуси, так как запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона достаточно, и производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного. Однако позже ведомство заявило, что запасов угля не хватает. Украина с 21 ноября возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.

В феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Украина электроэнергия
Новости рубрики В мире
Во время сессии Матвиенко: ЕС надо принять политические решения для нормализации ситуации с беженцами
Фото из архива В России за сутки выявили 34 690 случаев заражения COVID-19
Фото КАБАР В Кыргызстане пресекли попытку насильственного захвата власти
Фото ТАСС СК России возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП на шахте "Листвяжная"
Фото Getty Images Во Франции предложили создать гуманитарный коридор для мигрантов, желающих попасть в Великобританию
Фото riafan.ru В Польше в центре для иностранцев мигранты устроили бунт
Главное
Лукашенко: в Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду
Лукашенко беженцам: бывают сложности, но я уверен, что мы преодолеем эти проблемы
"Не хотите решать - скажите, мы без вас будем решать эту проблему". Лукашенко о ЕС и проблеме беженцев
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА в Minsk World! Инвестируйте в жилую и коммерческую недвижимость по СУПЕРЦЕНАМ!
Топ-новости
"Если бы все президенты в Европе были похожи на вас". Беженцы поблагодарили Лукашенко за поддержку
Лукашенко о перехваченном сообщении: западным политикам запретили говорить с журналистами о беженцах на границе
Лукашенко о скудности поступлений с Запада на беженцев: думают, через кого перечислить, чтобы украсть половину
Эксперты о приезде Президента к беженцам на границу: очень мощный ход
Рыженков: крупным предприятиям необходимо приходить в малые города со своими производствами
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1729 пациентов с COVID-19, выписаны 2183
"Подстегнуть" иммунитет: кому, когда и зачем нужна бустерная вакцинация
Беженка в ТЛЦ: Европа, считающая себя демократической, не дала нам ни одного шанса
Сиренко: на конкурс "Мост дружбы" подавались серьезные произведения с глубоким внутренним содержанием
Минобороны: на польско-белорусскую границу прибывают иностранные военные контингенты
Подписан акт о готовности инженерно-технических сооружений физзащиты энергоблока №2 БелАЭС к эксплуатации
Политический консультант: Польша пиарится на ситуации с беженцами на границе
Huawei на #GBCregions о перспективах развития "зеленой" энергетики в Беларуси
Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики пройдет 29 ноября
Два вывозных рейса в Ирак запланированы на 26 и 27 ноября
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.