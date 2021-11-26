Зеленский считает правильным импорт электроэнергии из Беларуси в случае ее нехватки

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает правильным принимать решение об импорте электроэнергии из Беларуси, если государству ее не будет хватать, сообщает ТАСС.

"Если у нас не хватает электричества, мы должны импортировать электроэнергию. А вы (некоторые украинские телеканалы. - Прим. ТАСС) показываете, что нельзя импортировать электроэнергию из Беларуси. Как нельзя? А если не будет хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь из России не идет", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что у государства нет другого выхода, как покупать электроэнергию у Беларуси, а также обвинил украинские СМИ в медиавойне по этому вопросу.

В Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Беларуси, так как запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона достаточно, и производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного. Однако позже ведомство заявило, что запасов угля не хватает. Украина с 21 ноября возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.

В феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую.-0-