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24 февраля 2022, 07:47

Зеленский созывает Совбез Украины

Владимир Зеленский. Фото офиса президента Украины
Владимир Зеленский. Фото офиса президента Украины

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) собирается на экстренное заседание для введения военного положения в стране. Об этом сообщает телеканал "Рада" со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова, информирует ТАСС.

"Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что объявлено экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Планируется введение военного положения в стране", - отметил телеканал.-0-

В воздушном пространстве Украины ограничены полеты гражданской авиации

Под Киевом слышны взрывы

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