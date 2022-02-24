Зеленский созывает Совбез Украины

Владимир Зеленский. Фото офиса президента Украины
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) собирается на экстренное заседание для введения военного положения в стране. Об этом сообщает телеканал "Рада" со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова, информирует ТАСС.
"Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что объявлено экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Планируется введение военного положения в стране", - отметил телеканал.-0-
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