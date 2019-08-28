Зеленский: Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату"

28 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение США к "нормандскому формату", сообщает пресс-служба главы государства.

"Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к "нормандскому формату", - заявил украинский лидер на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, "Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику относительно Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе".

Президент выразил надежду, что "США в этой связи смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса".-0-