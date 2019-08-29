Зеленский внес в Раду кандидатуру Гончарука на пост премьер-министра Украины

29 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента нового созыва.

Прежний кабинет министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом сегодня сложил полномочия перед новоизбранным парламентом, как этого требует конституция страны в связи с началом работы Верховной рады нового созыва.

Алексей Гончарук - юрист по образованию, адвокат, магистр государственного управления, доктор философии в области права. Был управляющим партнером юридической фирмы. Работал внештатным советником первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива. На внеочередных парламентских выборах 2014 года баллотировался в Верховную раду от партии "Сила людей".

28 мая 2019 года был назначен заместителем главы Администрации Президента, с 25 июня 2019 года - заместителем руководителя Офиса Президента Украины.-0-