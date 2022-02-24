Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации, сообщает РБК-Украина.
На сайте парламента появился законопроект об утверждении указа президента Украины "Об общей мобилизации". Его номер - 7113.
Мобилизация - комплекс мер, направленных на перевод государственной инфраструктуры и военных сил страны в военное положение в связи с чрезвычайными условиями внутри страны или за ее пределами. Мобилизация может быть общей или частичной и производится открыто или скрыто.
Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев, которые имеют боевой опыт, выйти на защиту Украины. Он также заявил, что украинские власти готовы предоставить оружие всем желающим, кто готов защищать суверенитет.-0-