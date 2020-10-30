Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий прекращение полномочий судей КСУ

30 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда Украины (КСУ).

Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" размещен на сайте Верховной рады.

В законопроекте предлагается признать, что решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года является ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями КСУ в условиях реального конфликта интересов. "Закон Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовный кодекс Украины со дня вступления в силу настоящего закона действуют в редакции, действовавшей до принятия Конституционным судом Украины решения от 27 октября 2020 года", - указывается в проект документа.

Кроме того, предполагается, что полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им упомянутого решения, прекращаются со дня вступления в силу данного закона. "Субъектам назначения судей Конституционного суда Украины безотлагательно начать процедуру отбора на конкурсной основе с последующим назначением в порядке, определенном Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", нового состава Конституционного суда", - отмечается в законопроекте.

В пояснительной записке указывается, что законопроект разработан с целью обеспечения соблюдения конституционного строя в Украине и недопущения узурпации власти судьями Конституционного суда. Законопроект признан президентом как неотложный.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной ст.366-1 УК, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. 28 октября во исполнение решения Конституционного суда Украины был закрыт доступ к Реестру деклараций.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что судьи КСУ приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство выявило у нескольких из них признаки декларирования недостоверной информации.

Член комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины с ЕС Мария Мезенцева ранее сообщила, что Европейский союз уже направил письмо в Верховную раду и офис президента Украины, в котором говорится о беспокойстве и озабоченности относительно решения Конституционного суда. По ее словам, в связи с этим Европейский союз может запустить механизм временной приостановки безвизового режима с Украиной. Решение КСУ также ставит под угрозу и получение 1,2 млрд евро от МВФ.-0-