1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков. Это следует из данных соцопроса, результаты которого опубликованы на сайте Украинского центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова.

По данным социологического исследования, среди кандидатов на должность президента Украины, за которых ни при каких обстоятельствах не будут голосовать, респонденты назвали Зеленского (31,9%), Порошенко (31,6%), Медведчука (24,7%), Бойко (24,0%), Ляшко (15,0%), Тимошенко (13,8%), Тягнибока (11,0%). Других кандидатов назвали менее 10% опрошенных.

При этом относительное большинство опрошенных (40,1%) считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей, 36,2% респондентов ответили, что нынешняя власть хуже предыдущей, а 20,1% ответили, что нынешняя власть лучше прежней.

Исследование проводилось методом телефонного опроса. Всего были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины.

Ранее сообщалось, что правящая в Украине партия "Слуга народа" в рейтинге популярности политических сил в стране впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию и опустилась на второе место, уступив первое партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".-0-