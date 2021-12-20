20 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра SOCIS, опубликованного на его официальном сайте.

По данным социологического исследования, среди кандидатов на должность президента Украины, за которых ни при каких обстоятельствах не будут голосовать, респонденты назвали Зеленского (32,4%), Порошенко (28,2%), Бойко (23%), Медведчука (19,8%), Тимошенко (16,7%), Ляшко (15,4%). Других кандидатов назвали менее 15% опрошенных.

63,8% украинцев не поддерживают выдвижение президента Владимира Зеленского на второй срок, поддерживают - 26,4% опрошенных.

При этом 67,4% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении, 18,5% поддерживают текущий курс.

Исследование проводилось методом телефонного опроса. Всего были опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.-0-