Зеленский ввел санкции против нескольких телеканалов в Украине

29 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года, направленных против нескольких телеканалов, сообщает украинское издание "Страна".

Санкции введены против ООО "Тайм медиа" (это телеканал "Первый независимый", созданный журналистами ранее заблокированных оппозиционных каналов "112", NewsOne и ZIK) и ООО "Телепростир" (телекомпания, вещающая под брендом UKRLIVE).

Также санкции введены против медиахолдинга "Новости" (в него входят "112", NewsOne и ZIK).

Телеканалы UKRLIVE и "Первый Независимый" уже опубликовали заявление по поводу введения против них санкций. Журналисты обвинили украинские власти в ограничении работы СМИ и подавлении свободы слова в Украине. "Власть фактически объявила войну журналистам, которые отказываются плясать под дудку власти и ставят под сомнение ее официальные "победные" реляции. Банковая зачищает информационное поле, надеясь скрыть от населения правду о катастрофической ситуации в экономической, социальной, образовательной и других сферах жизни в стране", - говорится в заявлении.

Журналисты намерены обжаловать решение о закрытии телеканалов в судах.-0-