Зеленский вылечился от коронавируса

23 ноября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский получил отрицательный тест на COVID-19.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", - написал Владимир Зеленский в Facebook.

Президент Украины добавил: все должны понимать новые риски и максимально себя беречь. "Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что с сегодняшнего дня он уже на работе. День будет насыщенным, "но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", добавил он.

Ранее сообщалось, что 9 ноября коронавирус обнаружили у президента Владимира Зеленского, а также у главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк позже сообщил, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".-0-