Зеленский выступает за возобновление диалога с НАТО на всех уровнях

4 июня, Брюссель /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Украина рассчитывает на возобновление регулярного диалога в Комиссии Украина-НАТО на всех уровнях и предлагает провести заседание Североатлантического совета в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы надеемся возобновить наш регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, министров обороны и министров иностранных дел", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что украинская власть стремится сохранить существующие механизмы сотрудничества и все другие, которые альянс готов предложить, но на данном этапе нужно сосредоточиться на внедрении внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам НАТО.

"Надлежащее исполнение закона о национальной безопасности - это одна из моих первейших задач. Я имею в виду реформу Службы безопасности, разведки, оборонного сектора, демократический контроль за сектором безопасности", - акцентировал президент.-0-