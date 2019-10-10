Зеленский выступил за введение миротворцев на границе между РФ и Украиной

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миротворческий контингент должен быть введен на границе между Россией и Украиной. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, сообщает украинское информагентство УНН.
"Если мы с вами говорим о миротворцах, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией", - заявил украинский лидер.
Он также сообщил, что вопрос миротворческой миссии будет официально рассматриваться во время встречи в "нормандском формате". "По поводу миротворцев поднимается этот вопрос. Я думаю, что это одно из направлений, которые мы будем официально обсуждать в "нормандском формате", - цитирует Владимира Зеленского "Укринформ".
Президент Украины также заявил, что у него есть варианты возможных дат проведения встречи "нормандской четверки", но их должны согласовать Германия, Франция и Россия.-0-