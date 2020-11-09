Зеленский заболел коронавирусом

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает ТАСС.

Такой новостью украинский лидер поделился в мессенджере. "Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат", - написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент Украины добавил, что сейчас у него температура 37,5 градуса. "Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать", - отметил он.-0-