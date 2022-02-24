Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Владимир Зеленский. Фото ТАСС
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина.
До этого Министерство иностранных дел Украины обратилось к президенту с таким предложением.
Сегодня утром президент России Владимир Путин заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.-0-