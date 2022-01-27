"Зеленые" в Польше требуют отказаться от строительства забора на границе с Беларусью

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская партия "Зеленые" требует от властей страны отказаться от строительства забора на границе с Беларусью. Об этом заявила председатель партии Урсула Зелиньска, сообщает новостной портал wpolityce.pl.

По ее мнению, строительство забора на белорусско-польской границе приведет к разделению экосистемы Беловежской пущи. Последствия могут оказаться катастрофическими и привести к исключению Беловежской пущи из списка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что при возведении забора в пуще будет вырублена часть деревьев, а это недопустимо.

Председатель "Зеленых" отметила, что заповедник удалось сохранить на протяжении многих лет, его не нарушали даже во время Великой Отечественной войны. "Премьер-министру Моравецкому, ответственному за эти решения, мы говорим: "Одумайтесь!" - воззвала Урсула Зелиньска.

Секретарь партии Магдалена Галькевич заявила, что "Зеленые" потребуют проведения заседания Комиссии по охране окружающей среды, посвященного строительству забора в Беловежской пуще. В партии также высказали недовольство решением прокуратуры страны, которая не рассматривала жалобу о нарушении закона в Беловежской пуще. "Если правительство не откажется от строительства этого забора, хотя бы в Беловежской пуще, мы подадим жалобу в Европейскую комиссию", - подчеркнула Магдалена Галькевич.

Ранее в польском офисе Всемирного фонда дикой природы (WWF) заявили, что строительство Польшей забора на границе с Беларусью нанесет вред дикой природе и станет катастрофой для Беловежской пущи. В организации отметили, что ЮНЕСКО еще в ноябре направила польскому правительству письмо с просьбой разъяснить планируемые действия в связи со строительством, однако запрос ЮНЕСКО до сих пор остается без ответа.-0-