Зеленый свет для мигрантов: жители приграничных районов Польши самоорганизуются для помощи беженцам

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский юрист Камил Силлер начал кампанию с призывом к жителям приграничных районов Польши зажигать в своих домах зеленые лампы в знак того, что хозяева готовы приютить пересекающих польскую границу нелегальных мигрантов, сообщает ВВС.

По словам Камила Силлера, после перехода на польскую территорию многие мигранты прячутся в лесу, пытаясь избежать поимки, при этом температура воздуха опускается ниже нуля. За последние недели около границы умерли по меньшей мере шесть мигрантов, причиной их смерти, скорее всего, было переохлаждение.

Камил Силлер создал страницу в Facebook, где на английском, польском, французском, арабском и курдском языках содержится информация для беженцев о том, что в домах с зелеными лампами они могут рассчитывать на еду, простую медицинскую помощь и возможность согреться или зарядить мобильный телефон. "Мы не можем вам помочь спрятаться или содействовать вашему дальнейшему путешествию. Мы только поможем вам выжить - из соображений солидарности с нуждающимися", - сказано в сообщении.

Пока нет данных о том, много ли местных жителей последовали призыву Камила Силлера, однако польская пресса пишет, что помогать мигрантам выражали готовность многие поляки.

В интервью Gazeta Wyborcza Камил Силлер раскритиковал жесткую политику правительства Польши в отношении мигрантов. "Власти страны принимают драконовские меры, которые скоро вступят в силу; выталкивание мигрантов станет законным. Они сознательно идут на это в расчете, что за этим последуют смерти, - говорит активист. - Мы, жители приграничных районов, видим человеческие страдания, для нас такие расчеты не приемлемы. Мы должны оставаться людьми".

При этом Камил Силлер понимает, что дом с зеленым светом может привлечь внимание властей и привести к поимке нелегальных мигрантов пограничниками. "Это трудный вопрос. Действительно, кто-то может повесить на своем доме зеленую лампу в шутку, или даже чтобы специально их заманить и потом передать властям, которые отвезут их в леса на белорусско-польскую границу. Но это вопрос совести этих людей", - сказал он.

17 октября в центре Варшавы состоялась очередная акция протеста в защиту мигрантов, в ходе которой несколько тысяч человек призвали власти прекратить преследование мигрантов. Они прошли по польской столице с такими лозунгами, как "Прекратите пытки на границе" и "Нелегальных людей нет".

Правозащитники и очевидцы говорят, что власти Польши прибегают к выталкиванию мигрантов на территорию Беларуси, в результате чего повышается риск того, что люди могут замерзнуть. 14 октября польский парламент принял закон, согласно которому такая практика признается законной, а власти могут игнорировать просьбы о предоставлении убежища в случае, если их направляют нелегальные мигранты.

Правозащитники настаивают, что по международным законам власти Польши обязаны помогать просителям убежища, даже если те проникли на территорию станы нелегально.

В польских районах, прилегающих к белорусской границе, по-прежнему введено чрезвычайное положение. Из-за ужесточения режима в эти регионы запрещен доступ людей, не принадлежащих к числу местных жителей, в том числе журналистов и сотрудников правозащитных организаций. На границу были направлены более трех тысяч военнослужащих. Власти Польши также строят забор, часть границы с Беларусью уже перегорожена при помощи колючей проволоки.-0-

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