Землетрясение магнитудой 2,3 произошло в Армении

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи столицы Армении произошло второе за последние трое суток землетрясение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

В 18:21 по местному времени в 17 км к югу от Еревана на глубине 10 км были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 2,3.

13 февраля было зафиксировало землетрясение, эпицентр которого находился в 8 км к юго-востоку от столицы страны. По предварительным данным МЧС, магнитуда составила 4,7. По сведениям Европейско-средиземноморского сейсмологического центра и Геологической службы США, магнитуда тогда составила 4,9.-0-